9 طرق مختلفة لتبييض الأسنان من آثار التدخين

يتغير لون الأسنان إلى الأصفر نتيجة الكثير من المؤثرات، بعضها له علاقة بالألوان والصبغات في الطعام، والبعض الأخر بشرب الكحول أو الشاي أو بسبب ممارسات صحية سيئة كالتدخين، لذلك سنتعرف على طرق تبييض الأسنان وإزالة اصفرار الاسنان وآثار التدخين.

9 طرق لتبييض الأسنان:

1- وصفة بيكربونات الصوديم والفراولة: وفيها يتم هرس الفراولة ويتم إضافة نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم إليها ثم يتم تفريش الأسنان بمزيج حتى تصبح بيضاء.

2- استخدام قشور الموز: يتم في هذه الوصفة تنظيف الأسنان بالفرشاة مع إضافة مطحون قشور الموز، وترك المخلوط في الفم لمدة 10 دقائق ثم المضمضة بالماء والملح.

3- استخدام قشور البرتقال: في هذه الوصفة يتم تنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة العادية مع إضافة مطحون قشور البرتقال الجافة، كما يمكن استبدال هذه القشور بقشور الليمون في حال عدم توفرها.

4- العسل والمعجون: في هذه الوصفة يتم وضع القليل من عسل النحل مع معجون الأسنان العادي، واستخدام الخليط لتنظيف الأسنان وتبيضها.

5- ماء الأكسجين: هذه الوصفة تعتبر من الوصفات الفعالة في تبيض الأسنان، ويتم فيها استخدام قليل من ماء الأكسجين في قطعة قطن صغيرة، واستخدامها في تنظيف الأسنان من الشوائب وزيادة بياضها.

6- زيت الزيتون والنعناع: في هذه الوصفة يتم خلط قليل من مطحون أوراق النعناع الجافة، وإضافة القليل من زيت الزيتون إليها ثم يتم تنظيف الأسنان بالمزيج لإستعادة بياضها.

7- زيت جوزالهند : وفي هذه الوصفة يتم المضمضة بزيت جوز الهند ، كما يمكن تنظيف الأسنان بالفرشاة مع إضافة زيت جوز الهند لزيادة بياض الأسنان.

8- مطحون أوراق الغار مع قشر البرتقال : وفي هذه الوصفة يتم خلط مطحون أوراق الغار مع القليل من قشور البرتقال المطحونة والجافة ويتم تنظيف الأسنان بالفرشاة مع الخليط للتخلص من البقع الصفراء وتبييض الاسنان.

9- السواك: حيث يمكن استخدام السواك لتظيف الاسنان بشكل يومي وتبييضها والمحافظة على صحتها لكثرة ما يحتويه السواك من مواد طبيعية معقمة ومساعدة في قتل الجراثيم.