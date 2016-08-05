ضبط عاطل انتحل صفة نقيب شرطة للنصب على المواطنين ببنى مزار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على عاطل لانتحاله صفة نقيب شرطة للنصب على المواطنين والحصول على مبالغ مالية منهم دون وجه حق.

وتلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس البحث الجنائى بالمديرية، بورود معلومات تفيد بقيام "خالد . م . ص" 28 سنة، عاطل ومقيم ببنى مزار، بانتحال صفة نقيب شرطة للنصب على المواطنين، وإعداد أكمنة وهمية بالشوارع والميادين، واستيقاف المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل تركهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد أكمنة ثابتة ومتحركة، تمكنت إحداها من ضبط المذكور بشارع العاشر من رمضان ببنى مزار، أثناء قيامه باستيقاف "سيد غ" 19 سنة طالب، و"محمد ا" 19 سنة، سائق "توك توك"، وضبط بحوزة المتهم 330 جنيه وسلاح نارى وأقراص مخدرة و4 قطع حشيش وهاتف محمول وعدد من الأوراق منسوبة للمحامى العام لنيابات شمال المنيا.

وبتفتيش منزله عثر على "مسدس صوت و45 طلقة صوت، و6 أختام خشبية، و4 جوراب طبنجة، وقايشن أسود، وختمين بلاستيك، ونماذج طباعات بالنيابة العامة والضرائب العامة، وكمية من الكروت الشخصية، وكمية من الأدوات الحديدية التى تستخدم فى التزييف والتزوير"، وبسؤال المجنى عليهما اتهما المذكور باستيقافهما والاستيلاء منهما على مبلغ مالى 330 جنيه.

وبمواجهة المتهم بما جاء فى التحريات، أقر بصحتها وحيازته للمضبوطات بقصد التزييف والنصب على المواطنين واستغلالها فى وقائع النصب، وتحرر محضر بالواقعة برقم 24316 لسنة 2016 جنح مركز بنى مزار ، وتولت النيابه التحقيق.

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