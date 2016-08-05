"الرقابة المالية": صندوق تحيا مصر لا يخضع لمراقبة الهيئة

كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدم خضوع صندوق تحيا مصر ، لإشراف الهيئة نظرًا لأنه لم ينشئ وفقا لقانون سوق المال، حيث إن قرار إنشائه جاء بقرار من رئيس الجمهورية.

وقال "سامى" خلال كلمته، مساء اليوم الجمعة، بورشة عمل نظمتها هيئة الرقابة المالية حول تطور منظومة التمويل متناهى الصغر فى مصر، إن الهيئة أنشئت صناديق جديدة من بينها صندوق استثمار للأعمال الخيرية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم التشاور مع عدد من المؤسسات الخيرية بناء على طلبهم، لمناقشة امكانية إصدار صناديق استثمارية خيرية خاصة بها.

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