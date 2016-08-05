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ننشر صورًا جديدة للمواطن المصرى المعتدى عليه فى مشاجرة بالأردن

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ننشر صورًا جديدة للمواطن المصرى المعتدى عليه فى مشاجرة بالأردن ننشر صورًا جديدة للمواطن المصرى المعتدى عليه فى مشاجرة بالأردن
أرسل أحد القراء صورًا جديدة للمواطن إبراهيم مصطفى محمد درويش، الذى أعتدى عليه 4 أشخاص فى الأردن خلال مشاجرة بمقر عمله، مما أسفر عن إصابته بكسور مضاعفة نقل على إثرها إلى المستشفى وأجريت له عمليات جراحية.

وأكد القارئ لخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع" أن المعتدين على "إبراهيم" كانوا فى حالة سكر وافتعلوا مشاكل داخل مقر عمل المواطن المصرى، مما أدى لتدخله لتهدئتهم إلا أنهم اعتدوا عليه وأحدثوا إصاباته الخطيرة.

وكانت وزارة الخارجية قد أصدرت بيانا، اليوم الجمعة، أكدت فيه أن السفير خالد ثروت سفير فى الأردن، أوفد مندوبا لزيارة المواطن بالمستشفى والاطمئنان على حالته، فضلا عن إيفاد المستشار القانونى للسفارة للتأكيد على حصول المواطن على كافة حقوقه المادية والأدبية، وضمان تقديم مرتكبى الحادث إلى العدالة.

المواطن المصرى المعتدى عليه فى مشاجرة بالأردن (1)
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المواطن إبراهيم مصطفى يتقى العلاج فى دولة الأردن

المواطن المصرى المعتدى عليه فى مشاجرة بالأردن (2)
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إصابة المواطن إبراهيم مصطفى بكسور مضاعفة

المواطن المصرى المعتدى عليه فى مشاجرة بالأردن (3)
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المواطن إبراهيم مصطفى مغشياً عليه

المواطن المصرى المعتدى عليه فى مشاجرة بالأردن (4)
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المواطن المصرى إبراهيم مصطفى


>"الخارجية": نطمئن على المواطن المصرى المعتدى عليه فى الأردن
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