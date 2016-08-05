بالفيديو.. مواطنون ينتقدون مستشفى السويس بسبب الإهمال فى علاج طفل

انتقد مواطنون تواجدوا داخل مستشفى السويس، عدم وجود أطباء بعدد كافٍ لاستقبال حوادث الطرق اليوم الجمعة، قائلين: "حسبنا الله ونعم الوكيل"، احتجاجًا على ما وصفوه بالإهمال فى علاج طفل 12 عامًا وصل مصابًا بنزيف بالفم بعد أن ظل لفترة طويلة ينزف إلى أن ظهر طبيب.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>مواطنون ينتقدون مستشفى السويس بسبب الإهمال فى... by youm7
>وعلى جانب آخر أكد مصدر طبى أن الطفل تم إسعافه بالفعل داخل مستشفى السويس العام لافتا إلى عدد المصابين فى حوادث الطرق كان كبيرًا.
>بالصور.. مصرع وإصابة 13 شخص فى حادثين منفصلين بالسويس
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>مواطنون ينتقدون مستشفى السويس بسبب الإهمال فى... by youm7
>وعلى جانب آخر أكد مصدر طبى أن الطفل تم إسعافه بالفعل داخل مستشفى السويس العام لافتا إلى عدد المصابين فى حوادث الطرق كان كبيرًا.
جدير بالذكر أن محافظة السويس شهدت اليوم الجمعة مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين فى حوادث طرق فى طرق القطامية والسويس.
>بالصور.. مصرع وإصابة 13 شخص فى حادثين منفصلين بالسويس
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