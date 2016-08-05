تجمهر العشرات من أهالى قرية أبو نجاح بالشرقية بسبب خطف ربة منزل منذ 5 أيام

تجمهر العشرات من أهالى قرية كفر أبو نجاح التابعة لمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، على الطريق الرئيسى بالقرية من أجل المطالبة بتحرك القيادات الأمنية بالمحافظة، من أجل إعادة ربة منزل متغيبة من يوم الثلاثاء الماضى عن منزلها.

فى حين، أكد أهلها بورود اتصال هاتفى من رقم مجهول يطالبهم دفع مبلغ مالى يقدر بـ100 ألف جنيه، وقام المتصل بإسماعهم صوت نجلتهم، وعلى الفور قام أهالها بتحرير محضر بمركز شرطة الزقازيق يحمل رقم 9177/2106 إدارى الزقازيق.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى بالمحافظة، يفيد ورود بلاغاً من أهالى قرية أبو نجاح بتغيب ربة منزل يوم الثلاثاء الماضى، وورود اتصال هاتفى من مجهول يطالبهم بدفع مبلغ مالى من أجل إعادة نجلتهم.

العثور على طفل أبو كبير المختطف منذ 3 أيام مقتولا

>