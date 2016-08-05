أخبار عاجلة

نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
بالصور.. أهالي البحيرة يشيعون جنازة شهيد المرقسية بالزغاريد -
البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون التظاهر -
بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يقود تأمين جنازة شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تجمهر العشرات من أهالى قرية أبو نجاح بالشرقية بسبب خطف ربة منزل منذ 5 أيام

Google+ Print
تجمهر العشرات من أهالى قرية أبو نجاح بالشرقية بسبب خطف ربة منزل منذ 5 أيام تجمهر العشرات من أهالى قرية أبو نجاح بالشرقية بسبب خطف ربة منزل منذ 5 أيام
تجمهر العشرات من أهالى قرية كفر أبو نجاح التابعة لمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، على الطريق الرئيسى بالقرية من أجل المطالبة بتحرك القيادات الأمنية بالمحافظة، من أجل إعادة ربة منزل متغيبة من يوم الثلاثاء الماضى عن منزلها.

فى حين، أكد أهلها بورود اتصال هاتفى من رقم مجهول يطالبهم دفع مبلغ مالى يقدر بـ100 ألف جنيه، وقام المتصل بإسماعهم صوت نجلتهم، وعلى الفور قام أهالها بتحرير محضر بمركز شرطة الزقازيق يحمل رقم 9177/2106 إدارى الزقازيق.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى بالمحافظة، يفيد ورود بلاغاً من أهالى قرية أبو نجاح بتغيب ربة منزل يوم الثلاثاء الماضى، وورود اتصال هاتفى من مجهول يطالبهم بدفع مبلغ مالى من أجل إعادة نجلتهم.

العثور على طفل أبو كبير المختطف منذ 3 أيام مقتولا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365