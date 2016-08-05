البابا تواضروس يوقد شعلة النشاط الصيفى للكشافة

أشعل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، شعلة انطلاق النشاط الصيفى للكشافة، خلال حفل افتتاح النشاط الذى تنظمه أسقفية الشباب، بحضور 1000 شاب، بالتنسيق مع وزارة الشباب تحت عنوان "أفكار عصرية بروح مصرية"، بمشاركة عدد من الإبراشيات الكنسية المصرية.

وحضر افتتاح النشاط الصيفى أيضاً خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، والقمص رويس مرقس الوكيل البابوى بالإسكندرية، وعدد من قيادات الكنيسة ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

واستعرض البابا تواضروس والحضور طابور العرض واستعراض للشباب الكشافة فى بداية الحفل، واستمعوا إلى لحن السلام الكنسى.

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