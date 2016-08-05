ضبط 50 شمبر نظارة و54 قطعة غيار دراجات مجهولة المصدر بحملة للمباحث بدمياط

قام قسم مباحث التموين بدمياط برئاسة المقدم عماد معوض ووكيله النقيب رامى جلال بحملة إستهدفت ضبط المخالفات فى مجال السلع التموينية وأسفرت عن ضبط الآتى:

5 جوال دقيق بلدي مدعم استخراج 82% زنة الجوال 50 كجم بإجمالى ( 250 كجم ) داخل مخبز طباقي بدون ترخيص بدائرة قسم ثان دمياط ملك "ش. ع.ع "ومقيم بذات الناحية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7738 جنح قسم ثان دمياط لسنة 2016م.

و 17 كجم لحوم مجمدة ودهون غير صالحة للإستهلاك الأدمى داخل محل لحوم بمدينة فارسكور ملك عادل .م.ا ، ومقيم بذات الناحية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17079 جنح مركز شرطة فارسكور لسنة 2016م .

بالاضافة الى ضبط 25 كجم سمسم و 15 كجم جوز هند بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الأدمى داخل محل بمدينة فارسكور ملك محمد .ر.ا ومقيم بذات الناحية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17078 جنح مركز شرطة فارسكور لسنة 2016

كما تم ضبط 15 كيس صابون سائل منتهية الصلاحية داخل محل بالسوق العمومى بمدينة فارسكور ملك" أنور .ا.ع "ومقيم بذات الناحية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16748 جنح مركز شرطة فارسكور لسنة 2016م .

و تم ضبط 12 عبوة دهان منتهية الصلاحية داخل محل حدايد وبويات بعزبة الأربعين دائرة مركز فارسكور ملك" أنور .ا.ع "ومقيم بذات الناحية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16748 جنح مركز شرطة فارسكور لسنة 2016م .

وتم ضبط 50 شمبر نظارة طبية مجهولة المصدر داخل محل بميدان الشهابية / دائرة قسم ثان دمياط ملك ع. ع.ا ومقيم بذات الناحية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7740 جنح قسم شرطة ثان دمياط لسنة 2016م .

كما تم ضبط 20 لتر عصائر تصنيع محلى " مانجو ـ سوبيا " وكذلك 38 كيس حمص جميعها منتهية الصلاحية داخل محل بناحية باب الحرس / دائرة قسم شرطة أول دمياط ملك " أ. س "ومقيم بذات الناحية .. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7495 جنح قسم شرطة أول دمياط لسنة 2016م

وجرى ضبط 10 عبوة دهان منتهية الصلاحية داخل محل حدايد وبويات بعزبة الأربعين دائرة مركز فارسكور ملك إ.ع ومقيم بذات الناحية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16745 جنح مركز شرطة فارسكور لسنة 2016م .

كما تم ضبط 54 قطع غيار دراجات منتهية الصلاحية داخل محل بشارع السوق دائرة مركز فارسكور ملك ع.ن. غ ومقيم بذات الناحية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16746 جنح مركز شرطة فارسكور لسنة 2016م .

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