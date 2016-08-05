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وزير الصحة السابق: 27 % من المرضى حول العالم يعانون من آلام الظهر

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وزير الصحة السابق: 27 % من المرضى حول العالم يعانون من آلام الظهر وزير الصحة السابق: 27 % من المرضى حول العالم يعانون من آلام الظهر
قال الدكتور عادل عدوى أستاذ جراحة العظام، ووزير الصحة السابق فى مؤتمر للإعلان عن دواء جديد لعلاج الالتهابات والآم بالعظام أن المرضى الذين يعانون من الألم المزمن على مستوى العالم يبلغ عددهم حوالى 1.5 مليار شخص .

وقال "عدوى" أن هناك حوالى 150 نوعا من الأدوية المسكنة على مستوى العالم مضيفا :"هدفنا زيادة الفعالية والكفاءة التى تعالج الألم مع عدم وجود أعراض جانبية للعقار".

وأكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة السابق أن 27 % من المرضى على مستوى العالم يعانون من آلام مزمنة بالظهر، و15 % يعانون من آلام الرقبة و34 % يعانون من آلام الوجه والأسنان .

وأوضح أن حجم قرارات العلاج على نفقة الدولة لعلاج الألم بلغت سنويا ما بين 300 إلى 500 مليون جنيه، وأن حجم إنفاق المرضى على الأدوية المسكنة للآلام بلغ فى 2015 حوالى 150 مليون دولار مشيرا إلى أن أكثر من 100 مليون أمريكى يعانون من الألم المزمن وهو أكثر من المرضى المصابين بمرض السكر وأمراض القلب والسرطان .

وأوضح أن تكلفة علاج المرضى المصابين بالآلام المزمنة على مستوى العالم تتراوح ما بين 500 إلى 600 مليار دولار سنويا وهى تشمل تكلفة العلاج ،وتكلفة الغياب عن العمل ،وخفض الإنتاجية ،موضحا أن الدواء الجديد لعلاج آلام والتهاب العظام ،وخصوصا آلام المفاصل والآلام الروماتيزمية وعلاج الالتهابات مثل آلام الظهر والركبة الشديدة والتى لا تستجيب للعلاجات الأخرى المسكنة .

جدير بالذكر أن الدكتور عادل عدوى ألقى محاضرته اليوم بعد وقوف دقيقة حدادا على روح العالم الدكتور أحمد زويل ، بحضور الدكتور يسرى الهوارى أستاذ جراحة العظام بطب قصر العينى، وعدد من أساتذة جراحة العظام من مختلف الجامعات المصرية.


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