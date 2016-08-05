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اخبار سوريا .. قوات المعارضة تزعم السيطرة على جزء من كلية عسكرية بحلب

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اخبار سوريا .. قوات المعارضة تزعم السيطرة على جزء من كلية عسكرية بحلب اخبار سوريا .. قوات المعارضة تزعم السيطرة على جزء من كلية عسكرية بحلب
قال مقاتلو معارضة ومتمردون سوريون اليوم الجمعة إنهم يقتربون من كسر حصار قوات المفروض على الجزء الذى تسيطر عليه قوات المعارضة فى حلب، ليأخذوا أجزاء من الكلية العسكرية للمدينة القريبة من منطقة حصار استراتيجى.

الإعلان من فصيلين متشددين دينيا، من بينهم فرع القاعدة فى سوريا، المعروف باسم جبهة فتح الشام، بث من على وسائل الإعلام الاجتماعي، وجاء فيه إنهم اندفعوا داخل الكلية، حيث تدرب رجال المدفعية فى وقت السلم. والمنشأة تقع على بعد حوالى 1.6 كيلومترا من المناطق المحاصرة للمعارضة.

وأكد المرصد السورى لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا أن جزءا من المنشأة تمت السيطرة عليه. وأضاف أن اشتباكات عنيفة اندلعت حول الكلية وسقط ضحايا من الجانبين.

ونفى المكتب الإعلامى لحزب الله، الحزب المسلح الشيعى اللبنانى الذى يقاتل فى صفوف قوات الرئيس السورى بشار الأسد أى تقدم لمقاتلى المعارضة.

من جانبهم، قصف مقاتلو المعارضة الجمعة أيضا حيا قريبا تسيطر عليه الحكومة فى حلب، فقتل ثلاثة مدنيين على الأقل، وفقا للمرصد. وتقول وسائل إعلام سورية رسمية إن خمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال قتلوا.
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مصر 365

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