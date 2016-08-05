عامر حسين يُفجر مفاجأة: الأمن يرفض إقامة لقاء الأهلي وزيسكو على ملعب السويس الجديد

فجر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات مفاجأة كبيرة بعدما أشار وبناء على معلوماته بأن "الأمن يرفض إقامة لقاء الأهلي وزيسكو على ملعب السويس الجديد".

الأهلي يستعد لمواجهة زيسكو يوم الجمعة في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

في البداية كان من المقرر إقامة المباراة على ملعب الجيش بالسويس أنه تم رفض ذلك، قبل أن يعلن الأهلي تلقيه خطابا من اتحاد الكرة يُفيد بإقامة المباراة على ملعب السويس الجديد. (طالع التفاصيل)

ولكن على ما يبدو فالأمور تغيرت في الوقت الحالي.

وقال عامر حسين: "على حسب المعلومات التي وصلت لي فأن الأمن رفض إقامة مباراة الأهلي وزيسكو على ملعب السويس الجديد".

وأضاف في تصريحات عبر قناة دريم 2 "تحدثت مع خالد عبد العزيز وزير الرياضة من أجل حل الأمر ووعدني بذلك".

وأوضح "سيكون هناك أزمة كبيرة في حالة إصرار الأمن على رفض إقامة المباراة على ملعب السويس الجديد نظرا لنهاية المهلة المحددة لإبلاغ الاتحاد الإفريقي بملعب المباراة وهي قبل 10 أيام من موعد إقامتها".

وأتم "كذلك من الممكن للغاية أن يتمسك نادي زيسكو بإقامة المباراة في السويس. ولذلك وعدني وزير الرياضة بحل الأمر".