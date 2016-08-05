7 أعراض مفاجئة تشير إلى إصابتك بالفشل الكلوى

"الفشل الكلوى" من المشاكل الصحية التى تؤثر على الجسم وتؤدى إلى مضاعفات صحية، وتظهر على شكل أعراض معينة مثل تعب مزمن وفقدان الشهية.

وفى هذا الإطار ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، أعراض مفاجئة تشير إلى الإصابة بالفشل الكلوى وتتضمن الآتى:

1.الاستسقاء: فيكون نتيجة احتباس السوائل فى الجسم ما يؤدى إلى تضخم وزيادة الوزن ما يعد علامة على الفشل الكلوى.

2.انخفاض التبول: فإذا كنت تتبول أقل من المعدل الطبيعى، على سبيل المثال مرة واحدة أو مرتين فى اليوم، ففى هذه الحالة يجب التحقق من صحة الكليتين.

3.التعب المزمن: إذا كنت تشعر باستمرار بالتعب المزمن فهذه علامة من علامات الفشل الكلوى.

4.فقدان الشهية: كثير من الأوقات يتجاهل البعض فقدان الشهية والغثيان المستمر، ويعتقدون أنها مشاكل بسيطة فى الجهاز الهضمى، لكن يمكن أن تكون أيضًا من علامات الفشل الكلوى.

5.انخفاض وظيفة الدماغ: إذا كنت تواجه صعوبة فى التفكير بوضوح، أو فقدان الذاكرة وتقلب المزاج، فيجب إجراء فحص بالكليتين، لأن الفشل الكلوى يؤثر على وظائف المخ.

6.ارتفاع ضغط الدم: إذا كنت تعانى من ارتفاع مفاجئ فى مستوى ضغط الدم، فيجب إجراء فحص شامل للكليتين.

7.الخفقان: الفشل الكلوى يتسبب عادة فى ارتفاع مستوى البوتاسيوم وتراكمه بالجسم، وهذا يؤدى إلى زيادة معدل ارتفاع ضربات القلب والخفقان.

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