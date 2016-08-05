7 أعراض مفاجئة تشير إلى إصابتك بالفشل الكلوى

وفى هذا الإطار ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، أعراض مفاجئة تشير إلى الإصابة بالفشل الكلوى وتتضمن الآتى:
1.الاستسقاء: فيكون نتيجة احتباس السوائل فى الجسم ما يؤدى إلى تضخم وزيادة الوزن ما يعد علامة على الفشل الكلوى.
2.انخفاض التبول: فإذا كنت تتبول أقل من المعدل الطبيعى، على سبيل المثال مرة واحدة أو مرتين فى اليوم، ففى هذه الحالة يجب التحقق من صحة الكليتين.
3.التعب المزمن: إذا كنت تشعر باستمرار بالتعب المزمن فهذه علامة من علامات الفشل الكلوى.
4.فقدان الشهية: كثير من الأوقات يتجاهل البعض فقدان الشهية والغثيان المستمر، ويعتقدون أنها مشاكل بسيطة فى الجهاز الهضمى، لكن يمكن أن تكون أيضًا من علامات الفشل الكلوى.
5.انخفاض وظيفة الدماغ: إذا كنت تواجه صعوبة فى التفكير بوضوح، أو فقدان الذاكرة وتقلب المزاج، فيجب إجراء فحص بالكليتين، لأن الفشل الكلوى يؤثر على وظائف المخ.
6.ارتفاع ضغط الدم: إذا كنت تعانى من ارتفاع مفاجئ فى مستوى ضغط الدم، فيجب إجراء فحص شامل للكليتين.
7.الخفقان: الفشل الكلوى يتسبب عادة فى ارتفاع مستوى البوتاسيوم وتراكمه بالجسم، وهذا يؤدى إلى زيادة معدل ارتفاع ضربات القلب والخفقان.
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