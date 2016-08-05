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آخر توصيات الخبراء لمواجهة انتشار مرض السكر.. تعرف عليها

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آخر توصيات الخبراء لمواجهة انتشار مرض السكر.. تعرف عليها آخر توصيات الخبراء لمواجهة انتشار مرض السكر.. تعرف عليها
وصل مرض السكر إلى حد الوباء، حيث ارتفعت نسبة الإصابة به بمعدلات تدعو للخوف الحقيقى وتكاتف كل الجهات لمواجهة زيادة انتشار مرض السكر.

وفى تقرير نشره الموقع البريطانى "ديلى ميل" أوضح الباحثون أن إنقاص الوزن هو العامل المساعد الأكبر فى الحد من الإصابة بمرض السكر، ويتم ذلك عن طريق تحديد الأفراد المعرضين لخطر الإصابة به ومتابعة أوزانهم لتكون طبيعية لمنعهم من الإصابة به.

وأشار الباحثون إلى أن جراحات السمنة التى تقلل من وزن من هم يعانون من داء السمنة تحميهم بصورة مباشرة من خطر الإصابة به.

وهناك مجموعة من التوصيات التى أجمع عليها أطباء الغدد والسكر ونصحوا بأهمية اتباعها للحد من خطر الإصابة بالسكر من النوع الثانى،

وهى..

1. من لديهم تاريخ مرضى فى العائلة يجب حمايتهم من خطر السمنة لأنه يزيد من فرصة إصابتهم بالسكر بمقدار الضعف.
>2. متابعة الطبيب والكشف الطبى المستمر.
>3. ممارسة الرياضة بصفة يومية والتركيز على تكوين العضلات لحرق كل الزائدة.
>4. تناول وجبات متوازنة والحد من تناول السكريات الزائدة.

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