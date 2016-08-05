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نهاية الرحلة.. اعتزال ميلنر دوليا

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نهاية الرحلة.. اعتزال ميلنر دوليا نهاية الرحلة.. اعتزال ميلنر دوليا

أعلن جيمس ميلنر لاعب ليفربول اعتزاله اللعب الدولي لمنتخب إنجلترا بعد مسيرة طويلة مع منتخب الأسود الثلاثة.

ولعب ميلنر البالغ من العمر 30 عاما 61 مباراة دولية منذ عام 2009 وحتى الآن وشارك في بطولتي كأس عالم وبطولتي أمم أوروبية.

وقال ميلنر عقب إعلان اعتزاله الدولي: "أود أن أشكر سام ألاردايس لأنه أخبرني وجها لوجه بشأن مستقبلي مع في الفترة المقبلة، وأعتقد أن القرار الذي توصلنا إليه معا هو الأنسب في الوقت الحالي".

على الجانب الآخر قال ألاردايس: "جيمس كان يفكر في الاعتزال الدولي منذ عدة أشهر والنظر في مستقبله مع فريقه".

وأضاف "جمعنا حديث مطول هذا الأسبوع حول مستقبله مع المنتخب وأكد لي أنه سيعتزل اللعب الدولي وأنا أحترم قراره".

واستكمل "يجب أن نفتخر بالسنوات السبع التي لعبها جيمس مع منتخب إنجلترا وقدم فيها مستوى جيد وأتمنى أن يوفق مع ليفربول".

وأتم "الباب مفتوح أمام ميلنر للعودة للمنتخب إذا كنا في حاجة لمجهوده في أي وقت".

وتولى سام ألاردايس تدريب منتخب إنجلترا قبل أسابيع خلفا للمدرب روي هودجسون الذي أقيل من منصبه بعد الخروج من دور الـ16 لبطولة أمم أوروبا الأخيرة.

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