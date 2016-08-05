الدفاع المدني في الهند يحيي بطولة الشهيد البلوشي

حيا الدفاع المدني في الهند بطولة شهيد الوطن الإطفائي جاسم عيسى البلوشي الذي استشهد اثناء تأدية واجبه في إطفاء حريق طائرة طيران الإمارات التي تعرضت امس الاول لحادث في مطار دبي الدولي.

واصبح شهيد الوطن الإطفائي جاسم عيسى البلوشي بطلا شعبيا في الهند لما قام به من عمل بطولي وتضحية كلفته روحه من اجل انقاذ الاخرين خلال عملية إطفاء الحريق الذي تعرضت له الطائرة التابعة لطيران الإمارات في مطار دبي الدولي اثناء هبوطها وهي قادمة من مدينة ترافندرام الهندية.

فقد وضع مركز الدفاع المدني في مدينة تيرسور العاصمة الثقافية لولاية كيرلا صورة كبيرة امام مقره تخليدا لعمله البطولي وفخرا بتضحياته من اجل انقاذ ارواح الناس وليكون قدوة ومثالا لرجال الاطفاء حول العالم.

كما باتت صورة الشهيد البطل جاسم عيسى البلوشي منتشرة في عدة مدن تعبيرا عن مشاعر أهل الهند اتجاه نبله وتضحياته ..كما انتشرت صورته بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي في جمهورية الهند.

رحمك الله ياجاسم.. بقدر حزننا عليك ستكون فخرنا بشبابنا وبتضحياتهم أثناء تأدية واجباتهم في حماية الأرواح وإنقاذ الناس.. كما وصفك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.