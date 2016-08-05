أخبار عاجلة

نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
بالصور.. أهالي البحيرة يشيعون جنازة شهيد المرقسية بالزغاريد -
البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون التظاهر -
بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يقود تأمين جنازة شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 20 من قوات النظام بحلب وحزب الاتحاد الكردى يستبعد قيام دولة كردية

Google+ Print
مقتل 20 من قوات النظام بحلب وحزب الاتحاد الكردى يستبعد قيام دولة كردية مقتل 20 من قوات النظام بحلب وحزب الاتحاد الكردى يستبعد قيام دولة كردية
أفاد ناشطون سوريون، اليوم الجمعة، بمقتل 20 عنصرًا من قوات النظام السورى خلال معارك اقتحام الكلية المدفعية والسيطرة على عدد من مخازنها بمنطقة راموسة على أطراف مدينة حلب السورية.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) عن الناشطين قولهم "إن المعارضة سيطرت على مبنى الضباط وكليتى البيانات والتسليح فى الراموسة الواقعة على تخوم مدينة حلب من جهة الجنوب، وذلك بعد مواجهات وصفت بالعنيفة، وأضاف الناشطون الميدانيون أن معركة السيطرة على "مبنى الضباط" فى المحور الجنوبى من حلب، أسفرت عن مقتل "أكثر من 20 عنصرًا من قوات النخبة لقوات النظام السورى".

من ناحيته أكد الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطى الكردى السورى صالح مسلم اليوم الجمعة أن حزبه يستبعد قيام دولة كردية مستقلة على الأراضى السورية، وقال مسلم - فى تصريحات أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - إن إعلان الأكراد الفيدرالية لم يكن خطوة على طريق إقامة دولة جديدة، لافتا إلى أنه يتم مناقشة الفيدرالية مع جميع الكيانات فى سوريا.

وبشأن الدور الروسى فى تسوية الأزمة السورية، أكد مسلم أن الأكراد يتطلعون إلى دعم أكبر من موسكو على الساحة السياسية، لافتا إلى أن روسيا تتوسط فى حل المشكلة السورية ولديها قوة فعالة فى هذه المسألة ويمكنها القيام بشيء للتسوية فى سوريا.

وكان أكراد سوريا قد أعلنوا فى مارس الماضى، إقامة إقليم فيدرالى فى المناطق الخاضعة لسيطرتهم شمالى سوريا، الخطوة التى عارضتها فى دمشق بشدة واعتبرتها خطوة لفدرلة البلاد، كما اعتبرها المجتمع الدولي، بما فى ذلك روسيا والولايات المتحدة، خطوة سابقة لأوانها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين