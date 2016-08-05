مقتل 20 من قوات النظام بحلب وحزب الاتحاد الكردى يستبعد قيام دولة كردية

أفاد ناشطون سوريون، اليوم الجمعة، بمقتل 20 عنصرًا من قوات النظام السورى خلال معارك اقتحام الكلية المدفعية والسيطرة على عدد من مخازنها بمنطقة راموسة على أطراف مدينة حلب السورية.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن الناشطين قولهم "إن المعارضة سيطرت على مبنى الضباط وكليتى البيانات والتسليح فى الراموسة الواقعة على تخوم مدينة حلب من جهة الجنوب، وذلك بعد مواجهات وصفت بالعنيفة، وأضاف الناشطون الميدانيون أن معركة السيطرة على "مبنى الضباط" فى المحور الجنوبى من حلب، أسفرت عن مقتل "أكثر من 20 عنصرًا من قوات النخبة لقوات النظام السورى".

من ناحيته أكد الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطى الكردى السورى صالح مسلم اليوم الجمعة أن حزبه يستبعد قيام دولة كردية مستقلة على الأراضى السورية، وقال مسلم - فى تصريحات أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - إن إعلان الأكراد الفيدرالية لم يكن خطوة على طريق إقامة دولة جديدة، لافتا إلى أنه يتم مناقشة الفيدرالية مع جميع الكيانات فى سوريا.

وبشأن الدور الروسى فى تسوية الأزمة السورية، أكد مسلم أن الأكراد يتطلعون إلى دعم أكبر من موسكو على الساحة السياسية، لافتا إلى أن روسيا تتوسط فى حل المشكلة السورية ولديها قوة فعالة فى هذه المسألة ويمكنها القيام بشيء للتسوية فى سوريا.

وكان أكراد سوريا قد أعلنوا فى مارس الماضى، إقامة إقليم فيدرالى فى المناطق الخاضعة لسيطرتهم شمالى سوريا، الخطوة التى عارضتها الحكومة فى دمشق بشدة واعتبرتها خطوة لفدرلة البلاد، كما اعتبرها المجتمع الدولي، بما فى ذلك روسيا والولايات المتحدة، خطوة سابقة لأوانها.

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