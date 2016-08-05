ارتباك فى الأمم المتحدة بسبب إعلان مفوضية اللاجئين أن داعش أعدم 12 شخصا

أثار إعلان المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وليام سبندلر، إعدام تنظيم داعش 12 شخصا من بين 3 آلاف شخص ألقى القبض عليهم أمس الخميس فى منطقة الحويجة بمحافظة كركوك، ارتباكا فى الأمم المتحدة.

وطالب القسم الصحفى بالمنظمة الدولية موظفيه المعنيين بحذف هذا الجزء من مضبطة المؤتمر الصحفى الأسبوعي، مشددا على أنه لا تاكيد بشأن هذا الحادث، وهو ما آثار جدلا واسعا فى أوساط الصحفيين بالمنظمة.

وبالرغم من حذف الأمم المتحدة فى وقت لاحق لهذا الجزء من تصريحات المتحدث باسم مفوضية اللاجئين، على الموقع الرسمى للمنظمة، إلا أن مفوضية اللاجئين لم تصدر أى نفى لما صرح به المتحدث.

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