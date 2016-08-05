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عضو بارز فى البرلمان الإيرانى يقابل الرئيس السورى بشار الأسد فى دمشق

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عضو بارز فى البرلمان الإيرانى يقابل الرئيس السورى بشار الأسد فى دمشق عضو بارز فى البرلمان الإيرانى يقابل الرئيس السورى بشار الأسد فى دمشق
التقى رئيس لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية فى البرلمان الإيرانى علاء الدين بروجردى مع الرئيس السورى بشار الأسد فى دمشق أمس الخميس، وقال بروجردى يوم الأربعاء إن إيران ستواصل الوقوف إلى جانب سوريا وأثنى على الجيش السورى لتحقيق مكاسب فى حلب.

وحلب التى كانت أكبر المدن السورية قبل اندلاع الصراع قبل خمس سنوات مقسمة بين مناطق تحت سيطرة وأخرى تهيمن عليها المعارضة، والسيطرة على حلب بالكامل ستكون أكبر نصر للرئيس السورى بشار الأسد منذ اندلاع الحرب وستجسد التحول الكبير فى موازين القوى لصالحه منذ أن تدخلت روسيا إلى جانبه العام الماضى.
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