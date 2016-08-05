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مفاجأة.. ابنة «أوباما» نادلة في مطعم سمك

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مفاجأة.. ابنة «أوباما» نادلة في مطعم سمك مفاجأة.. ابنة «أوباما» نادلة في مطعم سمك

ساشا أوباما

من المعتاد أن يقضي أبناء زعماء الدول إجازتهم الصيفية في أجمل المواقع السياحية على الأرض، لكن خالفت ساشا أوباما، ابنة الرئيس الأميركي براك أوباما المألوف، حيث تعمل خلال الصيف الحالي في مطعم للسمك.

وتعمل ساشا داخل مطعم “نانسيز” المختص في أطباق فواكه البحر بجزيرة مارثاز فينيارد التابعة لولاية ماساتشوستس، حتى تتعلم الاعتماد على نفسها، واختارت العمل في هذه الجزيرة بحكم ارتيادها لمارثاز فينيارد في وقت سابق، مع والديها وشقيقتها لأجل قضاء إجازة الصيف، حسب ما ذكرته صحيفة “باري ماتش”.

وتتولى ساشا عددًا من المهام في المطعم، حيث تقدم الأطباق، وتنظف الطاولات، وتأخذ الطلبات من الزبائن بشكل عادي، وتتلقى أجرًا لا يتجاوز 12 دولارًا للساعة الواحدة، دون احتساب البقشيش الذي يعد دفعه أمرًا واجبًا في الولايات المتحدة.

ويتولى ستة عناصر من الأمن السري حراسة ابنة أوباما عن بعد، للتدخل في حال كان ثمة أي تهديد لابنة الرئيس.

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