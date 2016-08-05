ضبط راكب بالمطار قبل سفره للكويت حاول تهريب 600 ألف جنيه حول جسده

تمكنت إدارة تأمين مطار القاهرة الدولى، برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح مدير الإدارة، من ضبط ما يقرب 600 ألف جنيه بحوزة راكب مصرى حاول تهريبها إلى الكويت على متن رحلة مصر للطيران المتجه إلى هناك.

وقال مصدر أمنى، أنه أثناء تفتيش ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة إلى الكويت اشتبه أحد أفراد الأمن فى راكب، وطالب تفتيشه، وأثناء عملية التفتيش تبين أنه يضع مبالغ مالية حول جسده.

وأضاف المصدر، أنه تم إخطار اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، والذى أمر بتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب.

القبض على 42 هاربًا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالمطار