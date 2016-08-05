ضبط سائق انتحل صفة ضابط وارتكب أفعال فاضحة مع فتاة وصورها لابتزازها

نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على سائق، عقب انتحاله صفة ضابط، واعتراضه طريق عاملة فى محل وخطيبها ويجبرهما استقلال سيارته الملاكى، بزعم تحرير محضر لهما بارتكاب فعل فاضح بالطريق، إلا أنه ساومهما على التنازل، وأطلق سراح الشاب فقط، وظلت الفتاه معه بزعم توصيلها لمسكنها، ولكنه ارتكب معها أعمال فاضحة وصورها بهاتفه بقصد ابتزازها، فتم استدراجه وضبطه، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغاً من كلاً من "حبيبة ر ف" 27 سنة، عاملة بمحل فى مصر الجديدة، وخطيبها "محمد ع ع" 36 سنة، عامل بالمحل، بأنهما أثناء سيرهما بشارع ترعة الإسماعيلية، فوجئنا بقيام أحد الأشخاص يستقل سيارة ماركة هيونداى ماتريكس، ولم يتمكنا من التقاط أرقامها، باعتراض طريقهما مدعياً أنه ضابط شرطة، واتهمهما بارتكاب واقعة فعل فاضح بالطريق العام واصطحبهما داخل سيارته.

وأضافا فى بلاغهما أنهما وأثناء سيرهما صحبته أوهمهما باعتزامه التغاضى عن تحرير محضر بالواقعة، وقام بإطلاق سراح الثانى، واصطحب الأولى بدعوى توصيلها لمحل إقامتها، وأثناء ذلك استغل تواجدها بمفردها وأجبرها على الإتيان بأعمال منافية للآداب، وتصويرها بمقاطع فيديو باستخدام هاتفه المحمول، وهددها بنشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعى فى حالة إبلاغها عن الواقعة.

وأشارت العاملة إلى أنها فوجئت به عقب ذلك، بالاتصال بها تليفونياً وطلب مقابلتها وهددها بنشر مقاطع الفيديو فى حالة عدم تنفيذ طلبه، وهو ما دفعها وخطيبها للحضور إلى قسم الشرطة والإبلاغ عن الواقعة.

وعلى الفور تم التنسيق مع العاملة لاستدراج المتهم، ومن خلال مجاراته تم إعداد الأكمنة اللازمة وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه أثناء تواجده بشارع ترعة الإسماعيلية، وتبين أنه "هانى ب ع" 40 سنة، سائق، والمحكوم عليه فى قضيتين " شيك ، تبديد " بإجمالى حبس شهر و48 ساعة، أثناء استقلاله السيارة رقم م ق أ 284 ماركة هيونداى ماتريكس، ملكه، والمستخدمه فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على المجنى عليهما تعرفا عليه، واتهماه بارتكاب الواقعة، وانتحال صفة ضابط شرطة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7077 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.



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