وكيل "الأوقاف" بكفر الشيخ يحذر من استهداف جماعات الإرهاب للمدنيين

قال الشيخ سعد الفقيه وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، إن ما تعرض له مفتى الديار المصرية السابق على جمعة، عمل إجرامى، ولا يمت للإسلام بصلة، مؤكداً إن المفتى السابق مفكر كبير له مكانته.

وأضاف الفقى، إن جمعه قال كلمته فى خوارج العصر، ولم يتراجع، ومازال يكشف بالأدلة والثوابت، أن ما يقومون به أبعد ما يكون عن الإسلام الذى يحرم قتل النفس إلا بالحق.

وأكد الفقى، أن الإرهاب لا يفرق بين مدنى وعسكرى، مطالباً الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على الجناة وتوقيع أقصى العقاب عليهم، محذراً أن فشل جماعات الإرهاب قد يدفعهم إلى استهداف المدنين للتنفيس عن فشلهم.

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