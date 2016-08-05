أخبار عاجلة

نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
بالصور.. أهالي البحيرة يشيعون جنازة شهيد المرقسية بالزغاريد -
البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون التظاهر -
بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يقود تأمين جنازة شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"مياه الإسكندرية" تؤكد حل مشكلة ضعف المياه بمدينة 6 أكتوبر بشاطئ النخيل

Google+ Print
"مياه الإسكندرية" تؤكد حل مشكلة ضعف المياه بمدينة 6 أكتوبر بشاطئ النخيل "مياه الإسكندرية" تؤكد حل مشكلة ضعف المياه بمدينة 6 أكتوبر بشاطئ النخيل
أكد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه تم حل مشكلة العجمى بناء على الشكاوى الواردة بانقطاع المياه بمدينة 6 أكتوبر بشاطئ النخيل الكيلو 21، وأشار إلى أن المدينة تتغذى من 3 مداخل للمياه هى جلال سرى، والتأمين، والزراعيين، والمياه متواجدة بالـ3 مداخل، ولكن نظرا لاستخدام سكان المدينة لمواتير تقوية المياه، وتعطل بعض المواتير عن العمل ببعض العقارات، تسبب فى ضعف المياه ببعض الأماكن.

وأكد أحمد جابر أن الشركة تبذل قصارى جهدها لإصلاح تلك المواتير رغم عدم اختصاص الشركة بذلك، علاوة على أن الشركة تقوم حاليا بإجراءات إنهاء تنفيذ تغذية إضافية بخط المواتير قطر 12 بوصة لإنهاء المشكلة، مضيفا أن الشركة تنفذ عنبر طلمبات وخزان داخل الشركة لحل المشكلة تماما.

وطالبت الشركة من المواطنين وقاطنى المدينة بعدم الإسراف فى استخدام المياه فى حالة عدم الضرورة لحين انتهاء المشكلة، ومساهمة فى حل مشكلة باقى سكان المدينة ممن تأثروا بضعف المياه.


>محافظ المنوفية يأمر بالدفع بسيارات الطوارىء لمواجهه انفجار خط المياه بتلا
>http://www.youm7.com/story/2016/8/4/محافظ-المنوفية-يأمر-بالدفع-بسيارات-الطوارىء-لمواجهه-انفجار-خ/2829777#

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365