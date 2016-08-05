"مياه الإسكندرية" تؤكد حل مشكلة ضعف المياه بمدينة 6 أكتوبر بشاطئ النخيل

أكد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه تم حل مشكلة العجمى بناء على الشكاوى الواردة بانقطاع المياه بمدينة 6 أكتوبر بشاطئ النخيل الكيلو 21، وأشار إلى أن المدينة تتغذى من 3 مداخل للمياه هى جلال سرى، والتأمين، والزراعيين، والمياه متواجدة بالـ3 مداخل، ولكن نظرا لاستخدام سكان المدينة لمواتير تقوية المياه، وتعطل بعض المواتير عن العمل ببعض العقارات، تسبب فى ضعف المياه ببعض الأماكن.

وأكد أحمد جابر أن الشركة تبذل قصارى جهدها لإصلاح تلك المواتير رغم عدم اختصاص الشركة بذلك، علاوة على أن الشركة تقوم حاليا بإجراءات إنهاء تنفيذ تغذية إضافية بخط المواتير قطر 12 بوصة لإنهاء المشكلة، مضيفا أن الشركة تنفذ عنبر طلمبات وخزان داخل الشركة لحل المشكلة تماما.

وطالبت الشركة من المواطنين وقاطنى المدينة بعدم الإسراف فى استخدام المياه فى حالة عدم الضرورة لحين انتهاء المشكلة، ومساهمة فى حل مشكلة باقى سكان المدينة ممن تأثروا بضعف المياه.

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