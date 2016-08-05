هروب محامين «جولن» إلى خارج تركيا

هرب 6 محاميين من أعضاء هيئة الدفاع عن “فتح الله جولن” المتهم بمحاولة تدبير الانقلاب الفاشل مؤخرًا في تركيا، إلى خارج البلاد.

وبحسب وكالة الأناضول قالت مصادر أمنية إن شعبة مكافحة الجرائم المنظمة التابعة لمديرية أمن أنقرة، قامت بعملية واسعة النطاق من أجل القبض على 31 محاميًا، صدر بحقهم في وقت سابق قرارات توقيف،على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو المنصرم.

وأشارت المصادر، أن 6 محامين تمكنوا من الهرب إلى خارج البلاد، “لم توضح الجهة التي هربوا إليها”، فيما تستمر عمليات البحث عن 9 آخرين.

ويواجه المحامون في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بأنقرة، تهم اللجوء إلى العنف، والسعي لتعطيل عمل النظام الدستوري، فضلًا عن الانتماء إلى منظمات إرهابية مسلحة.