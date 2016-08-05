مورينيو: العاطفة غلبت على رونالدو في نهائي اليورو

علق جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد على انفعالات كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد ومنتخب البرتغال أثناء الدقائق الأخيرة من نهائي يورو 2016 الشهر الماضي.

وقال مورينيو لقناة سبورت البرتغالية:"لقد فقد السيطرة على مشاعره. لم يقدم شيئا في الدقائق الأخيرة".

وأضاف "من حسم المباراة هم أولئك اللاعبين الـ11 والمدرب الذي يقودهم".

وأردف "العاطفة تغلبت على رونالدو عندما شعر أنه على بعد دقائق معدودة من تحقيق ما يطمح إليه الجميع".

ولم يكتف رونالدو بالجلوس على دكة البدلاء عندما تقدمت البرتغال بهدف إدير في الوقت الإضافي على حساب فرنسا، فكان دائم الإشارة والكلام لزملائه في الملعب.

وغادر رونالدو مبكرا ذلك النهائي التاريخي بسبب الإصابة، لكن في النهائي رفع الكأس باعتباره قائد البرتغال.