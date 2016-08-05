برلسكوني يعلن التوقيع على عقد مبدئي لبيع ميلان مقابل 740 مليون يورو

(إفي): أعلنت شركة "فينيفيست" التي يترأسها سيلفيو برلسكوني رئيس نادي ميلان الإيطالي يوم الجمعة التوقيع على عقد مبدئي لبيع 99.93% من أسهم النادي لمجموعة من المستثمرين الصينيين مقابل 740 مليون يورو.

وذكرت الشركة في بيان "الرئيس سيلفيو برلسكوني وافق على عقد مبدئي وقع عليه العضو المنتدب دانيلو بيليجرينو وهان لي ممثل مجموعة من المستثمرين الصينيين لبيع 99.93% من إيه سيه ميلان".

وأكدت الشركة الإيطالية أن الشركة الصينية هي "Sino-europe Investment Management Changxing" التي تتكون من صندوق "Haixa Capital" الحكومي للتنمية والاستثمارات، ورجل الأعمال يونجهونج لي ومستثمرين آخرين.

وأضاف البيان "العقد وهو ملزم للطرفين سيتم إتمامه أواخر 2016 بمجرد الحصول على التصاريح اللازمة من قبل السلطات الإيطالية والصينية".

وستدفع الشركة الصينية 740 مليون يورو لبرلسكوني تتضمن 220 مليون يورو هي قيمة ديون النادي، كما قبلت استثمار ما لا يقل عن 350 مليون يورو في سوق الانتقالات خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

ويترك برلسكوني النادي بعد أن تولى رئاسته على مدار 30 عاما حصد خلالها ميلان 28 لقبا وتعاقد مع نجوم في الساحرة المستديرة مثل الهولنديين ماركو فان باستن وفرانك ريكارد ورود خوليت والأوكراني أندري شيفتشينكو والبرازيليين ريفالدو ورونالدنينيو ورونالدو وريكاردو كاكا.