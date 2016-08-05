أخبار عاجلة

نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
بالصور.. أهالي البحيرة يشيعون جنازة شهيد المرقسية بالزغاريد -
البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون التظاهر -
بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يقود تأمين جنازة شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«شعبى اف إم» تحتفل بذكرى افتتاح قناة السويس الجديده باوبريت غنائي من إنتاجها

Google+ Print
«شعبى اف إم» تحتفل بذكرى افتتاح قناة السويس الجديده باوبريت غنائي من إنتاجها «شعبى اف إم» تحتفل بذكرى افتتاح قناة السويس الجديده باوبريت غنائي من إنتاجها

أرشيفية

كتبت- إ نجي لطفي

قال خالد فتوح رئيس «شعبى اف ام في»، تصريح لوكالة ONA إن الإذاعة تقدم احتفالية كبرى من العاشره صباحا، حتى الساعه السابعه مساء،، لهذه المناسبه.

وأضاف فتوح، لـona أنها تقدم العديد من الأعمال الغنائيه الحديثه والقديمة التى تتناول قناه السويس ابرزها أوبريت غنائي علي أنغام السمسميه مرورا بصعيد علي آلة الربابه وينتقل بشكل غنائي ليمثل الرموز الغنائية اللحنية المميزة لكل أقطار مصر مابين الغناء البدوي والفلاحي والنوبي والصعيدي والبمبوطيه، أما عن الأعمال الحديثه فتقدم اغانى للمطربه ايات نبيل ومجد القاسم ومدحت صلاح وسوزان عطيه وأكثر من أوبريت وصوره غنائيه للعديد من مطربى الفن الشعبى.

وتابع، من الكنوز النادرة على شعبى اغنيه عبدالمطلب هلى يابشاير للمطرب محمد عبد المطلب، تلحين حلمي بكر وكلمات عزت الجندي، وافتح ياسمسم لمها صبرى، واتفرج وشوف لشريفه فاضل، وضربه معلم لشاديه، والعديد من الأعمال الشعبية النادره الحصرية على «شعبى اف ام».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... الشيوخ هم من يقودون مصر حالياً

السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... الشيوخ هم من يقودون مصر حالياً

"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية

"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري

السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية

السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية