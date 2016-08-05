«شعبى اف إم» تحتفل بذكرى افتتاح قناة السويس الجديده باوبريت غنائي من إنتاجها

كتبت- إ نجي لطفي

قال خالد فتوح رئيس «شعبى اف ام في»، تصريح لوكالة ONA إن الإذاعة تقدم احتفالية كبرى من العاشره صباحا، حتى الساعه السابعه مساء،، لهذه المناسبه.

وأضاف فتوح، لـona أنها تقدم العديد من الأعمال الغنائيه الحديثه والقديمة التى تتناول قناه السويس ابرزها أوبريت غنائي علي أنغام السمسميه مرورا بصعيد مصر علي آلة الربابه وينتقل بشكل غنائي ليمثل الرموز الغنائية اللحنية المميزة لكل أقطار مصر مابين الغناء البدوي والفلاحي والنوبي والصعيدي والبمبوطيه، أما عن الأعمال الحديثه فتقدم اغانى للمطربه ايات نبيل ومجد القاسم ومدحت صلاح وسوزان عطيه وأكثر من أوبريت وصوره غنائيه للعديد من مطربى الفن الشعبى.

وتابع، من الكنوز النادرة على شعبى اغنيه عبدالمطلب هلى يابشاير للمطرب محمد عبد المطلب، تلحين حلمي بكر وكلمات عزت الجندي، وافتح ياسمسم لمها صبرى، واتفرج وشوف لشريفه فاضل، وضربه معلم لشاديه، والعديد من الأعمال الشعبية النادره الحصرية على «شعبى اف ام».