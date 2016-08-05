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هبوط صادرات النفط الأمريكية أكثر من 40 %

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هبوط صادرات النفط الأمريكية أكثر من 40 % هبوط صادرات النفط الأمريكية أكثر من 40 %

أرشيفية

صرح بيانات لمكتب الإحصاء الأمريكي بشأن التجارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام هبط بأكثر من 40 بالمائة في يونيو الماضي.

وأظهرت البيانات أن الصادرات الإجمالية انخفضت إلى 383 ألف برميل يوميًا من المستوى القياسي المسجل في مايو، حسبما ذكرت وكالة انباء “رويترز”.

وبلغت الصادرات إلى كندا 280 ألف برميل يوميًا، مقارنة مع 308 آلاف برميل يوميًا في الشهر السابق.

كما بلغت الصادرات إلى المملكة المتحدة 37 ألف برميل يوميًا دون تغير تقريبًا عنها في مايو، بينما انخفضت الصادرات إلى جزيرة كوراكاو إلى 17 ألف برميل يوميًا من 67 ألفا في الشهر السابق.

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