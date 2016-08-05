الليلة.. أسامة كمال يكشف تفاصيل اغتيال علي جمعة في «القاهرة 360»

يكشف الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج «القاهرة 360»، المذاع على شاشة القاهرة والناس، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة، التفاصيل وراء أكبر هزيمة لتنظيم أنصار بيت المقدس وهل كانت محاولة اغتيال الدكتورعلي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق ردًا على ما حدث في سيناء .

ويحلل الفقرة مع كمال داخل استديو القاهرة 360، اللواء هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، والعميد خالد عكاشة مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، وما هي حدود الرد الارهابى على نجاحات القوات المسلحة.

وفي الفقرة الثانية يلتقي أسامة كمال بالنائب أحمد السجينين رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ويكشف عن أسباب عدم صدور قانون للإدارة حتى الآن ومتى يمكن الخروج من الأزمة.