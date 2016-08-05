مليشيا سورية مسلحة تحتفظ بجثث من طاقم الطائرة الروسية التى أسقطت بحلب

قال مصدر مقرب من قائد ميليشيات فتح الشام السورية اليوم الجمعة أن الجماعة المسلحة تتحفظ على جثث من طاقم الطائرة الروسية (مى -8) التى أسقطت فى حلب يوم الثلاثاء الماضى.

وأوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن جماعة فتح الشام- المعروفة سابقا بجبهة النصرة، والتى أعلنت عدم تبعيتها لتنظيم القاعدة وغيرت أسمها لفتح الشام- تتحفظ على جثث طاقم الطائرة مى التى اسقطتها الجماعة فى جنوبى شرق حلب.. وفقا للمصدر.

وقال المصدر أن جثث 2 أو 3 من طاقم الطائرة الروسية تم الاستيلاء عليها من قبل الارهابيين".

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