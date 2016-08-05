حركة "حسم" الإخوانية تنشر صورة لمحاولة اغتيال الدكتور على جمعة

نشرت حركة "حسم" الإخوانية، منذ قليل، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة لمحاولة اغتيال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق.

ويظهر فى الصورة مسلحون أمام المسجد، وأكدت الحركة الإخوانية الإرهابية أن عملية الاغتيال كانت تستهدف المفتى السابق وطاقم حراسته.

وكانت حركة حسم الإرهابية، أكدت فى بيان لها، أن سبب فشل محاولة الاغتيال يأتى لظهور مدنيين فى المشهد، واتجاهه الدكتور على جمعة نحو المسجد لمنع عملية الاغتيال.



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محاولة اغتيال الدكتور على جمعة

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