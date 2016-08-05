تنظيم مؤتمر «التنمية المهنية للمعلم‎» لأول مرة بالوادي الجديد

صرح عبد الله سفينة، أمين عام مؤتمر التنمية المهنية للمعلم بالوادى الجديد، اليوم الجمعة، أن مؤسسة الدكتورة حنان درويش للخدمات والتعليم التطبيقي، ستنظم مؤتمر علمي ولأول مرة بالوادي الجديد، يحضره 12 عميد لكليات التربية، وأساتذة متخصصون في التربية وعلم النفس.

وقال “سفينة”، أن المؤتمر يعقد بعنوان “التنمية المهنية للمعلم ” تحت رعاية اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، وذلك يومي 7 و8 من أغسطس الجاري، بالمركز الاستكشافي للعلوم فى الداخلة، ويوم 9 و10 بمركز الخارجة في مركز العلوم.

وأضاف “سفينة”، أن المؤتمر يتناول ثلاثة محاور تتضمن تطوير وتحديث التنمية المهنية للمعلم في ضوء الاتجاهات المعاصرة، ولعل من أهمها تطوير أداء المعلم أدواره ومسؤولياته في ضوء الاتجاهات المعاصرة ودمج التكنولوجيا بالتعليم، ودور التدريب الإليكتروني فى التنمية المهنية للمعلم.