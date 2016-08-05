أفضل برامج ترفيهية تعليمية للأطفال

أصبحت البرامج الإلكترونية والتطبيقات غنية بالبرامج الترفيهية التعليمية، خاصة للأطفال في جميع الأعمار المختلفة، لتكون مصدراً تثقيفياً تنموياً للفكر وتعليم أساسيات ومبادئ العلم في جميع المجالات المختلفة الدينية والرياضية والمطالعة وغيرها.

ولما لها من أهمية كبرى في زيادة نسبة تعلم الطفل للمهارات المختلفة، نقدم لك أفضل البرامج الترفيهية التعليمية للأطفال:

- برنامج حديقة الحروف: علمي طفلك الحروف الأبجدية بمتعة وترفيه من خلال برنامج حديقة الحروف العربية، والذي يقدم للطفل تعلم كتابة الحروف وأشكالها ونطقها؛ نظراً لما يتميز به البرنامج من دعمه للصور والأصوات، وهو يناسب الأطفال من عمر الثلاث سنوات، ويشمل مجموعة حروف الأبجدية كاملة، وتظهر مع كل حرف كلمة تبدأ بالحرف وصورة معبرة عنه.

- برنامج " ABC Kids - Tracing & Phonics ": اللغة الإنجليزية هي لغة العصر الحالي، فعلمي طفلك أبجديات الحروف الإنجليزية بأسلوب ترفيهي وشيق من خلال برنامج تعليم الحروف الإنجليزية الممتع، ومن خصائص التطبيق مساعدة طفلك على تعلم سماع الصوت، وتتبع الحروف الأبجدية التي تجعل من التعلم متعة للأطفال، ويضم سلسلة من الألعاب لمساعدة الأطفال، وهو يناسب الطفل من عمر ثلاث سنوات، ويتميز التطبيق بالرسومات والألوان المحببة للطفل مع عرض الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة.

- برنامج "Kids Shapes Preschool ": برنامج رائع لتعليم الأطفال أسماء الأشكال الهندسية ومقارنتها مع الأشياء المحيطة بها، ويناسب الأطفال من عمر العام الواحد، وهو تطبيق قيم وغني في فهم الطفل لاختلاف الأشكال بمسمياتها المنوعة والفرق بينها، ويعتمد التدريب العملي من واقع الحياة لتمكين الأطفال من تعلم الأشكال والألوان بطريقة سهلة وبسيطة.

- برنامج "العبقري الصغير": لتقوية الأطفال في علوم الحاسب اكتشفي قيمة تطبيق "العبقري الصغير" الذي يحتوي على العمليات الحسابية الأربع "الجمع، الطرح، الضرب، القسمة" بأسلوب شيق ومنوع وبخلفياته الملونة المرحة، حيث تظهر للطفل العمليات الحسابية على شكل لعبة، ويجب عليه تفجير الفقاعة التي تحتوي الإجابة الصحيحة، وتساعده في حل المطلوب والإجابة عن الأسئلة المطروحة، وهو يناسب الأطفال في المراحل الابتدائية.

- برنامج " MUSLIM KID ": لتأسيس الطفل على التعاليم الإيمانية الإسلامية يأتي برنامج المسلم الصغير ليقدم القرآن الكريم من الصور القرآنية القصيرة بالصوت والصورة، بجانب الأدعية والمسابقات الدينية الترفيهية الصغيرة، ويناسب الأطفال من عمر الأربع سنوات وما فوق.