ما الفرق بين حبوب منع الحمل وحبوب الدورة الشهريَّة؟

كثير من النساء يلجأن إلى تناول حبوب منع الحمل؛ لمنع وتعطيل الدورة الشهريَّة، غير مباليات بخطورتها؛ لأنَّ هنالك مناسبة تنتظرها أو كالسفر، فهل يمكن استخدام حبوب منع الحمل لمنع الدورة الشهريَّة، ومتى يمكن استخدامها، وما الآثار الجانبيَّة لها؟

"سيدتي وطفلك" التقت استشاريَّة النساء والتوليد والمسالك البوليَّة النسائيَّة بالعيادة الأولى بجدَّة، الدكتورة سناء أحمد تواتي؛ لتعرفك على الفرق بين حبوب منع الحمل وحبوب الدورة الشهريَّة، والآثار الجانبيَّة لهما.

حبوب منع الحمل إحدى وسائل منع الحمل وتنقسم إلى نوعين، أحادي ومركب، تتناولها المرأة يومياً، وإن حدث ونسيت تناولها لأكثر من 12 ساعة تزيد نسبة حدوث الحمل غير المرغوب. وقد تتناولها غير المتزوجة؛ لتأخير موعد الدورة الشهريَّة أو لتنظيمها.

ـ فيما تأثير النوع الأحادي ضعيف ومناسب للأم المرضع، بينما يعد النوع المركب أكثر أماناً، ويحسِّن من نسبة الحديد في الدم ولا يؤثر في نسبة الخصوبة بعد التوقف عن تناولها.

• تعليمات تناول حبوب منع الحمل

ـ يعتبر أول يوم من بداية الدورة الشهريَّة هو اليوم الأول، وتؤخذ الحبوب في اليوم الخامس من بداية الدورة الشهريَّة ويومياً، بالتوقيت نفسه إلى أن تنتهي العلبة التي تحتوي على إحدى وعشرين حبَّة. وتبدأ الدورة الشهريَّة عادة بعد يومين أو ثلاثة من أخذ آخر حبَّة وتعاد الكرة مرَّة أخرى بأخذ الحبوب من اليوم الخامس للدورة التالية.

ـ إذا نسيت السيدة أخذ حبَّة فعليها أن تأخذها حال تذكرها للأمر أو تضاعف جرعة اليوم التالي، ويستحسن عند ذلك أن تستخدم طريقة إضافيَّة أخرى لمنع الحمل لمدَّة سبعة أيام تالية.

ـ إذا نسيت السيدة أخذ حبتين من حبوب منع الحمل فعليها أن تضاعف الجرعة في اليومين التاليين، وأن تستخدم طريقة إضافيَّة لمنع الحمل حتى انتهاء الدورة. أما إذا نسيت أخذ ثلاث حبَّات فأكثر، وحدث عندها نزيف فعليها أن تتوقف عن أخذ الحبوب، وتبدأ بعدها بأخذ الحبوب ابتداء من اليوم الخامس لهذه الدورة، ويفضل استشارة الطبيب.

ـ عدم حدوث النزف متوقع خلال ثلاث الدورات الأولى من بدء أخذ الحبوب، كما أنَّ رؤية بقع من الدم أو حصول نزف خلال أخذ الحبوب وقبل موعد الدورة المتوقع أمر عادي، ولا داعي لتغيير هذه الحبوب بنوعيَّة أخرى إلا بعد مرور ثلاث دورات على استعمالها.

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