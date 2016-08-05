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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا وحارا إلى شديد الحرارة على معظم المناطق، ويكون غائما جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 12 - 28 كم/ساعة خلال الصباح والليل، تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية / 20 - 32 كم/ساعة بعد الظهر والمساء، تصل 38 كم/ساعة أحيانا على المناطق المكشوفة.

البحر .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الرابعة و 4 دقائق  مساء وأدنى جزر عند الساعة التاسعة و25 دقيقة صباحا .
>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    46      36              50       10 .
> دبي                        45      36              50       10 .
> الشارقة                   45      33              50       20.
> عجمان                    45      35              45       20.
> أم القيوين                45       33             45        15 .
> رأس الخيمة             46       32             40        15 .
> الفجيرة                   38       37             90       45.
> العين                     45       35              50       15 .
> ليوا                       48      37               40       10 .
> الرويس                  45      36               55       15 .
> السلع                    44       35              70       20.
> دلما                      43      34               80       25 .
> طنب الصغرى          38      34               85       35 .
> طنب الكبرى            38     34               85       35 .
> أبوموسى               39      35               80       35.

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