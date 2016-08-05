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6 أطعمة تفقدك الطاقة وتشعرك بالتعب أبرزها القهوة والسكريات ورقائق البطاطس

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6 أطعمة تفقدك الطاقة وتشعرك بالتعب أبرزها القهوة والسكريات ورقائق البطاطس 6 أطعمة تفقدك الطاقة وتشعرك بالتعب أبرزها القهوة والسكريات ورقائق البطاطس
قد يشعر البعض بالتعب أو عدم القدرة على القيام بأى مهام، وقد يرجع ذلك فى بعض الأحيان إلى تناول أطعمة معينة تستنفذ طاقة الجسم.

وفى هذا السياق ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض الأطعمة التى تجعل الشخص يشعر بالتعب الشديد وفقدان الطاقة وتتضمن الآتى:

1.الشوفان: تناوله يعد وجبة خفيفة صحية، لكن عند إضافة السكر أو الشيكولاتة إليه، يزيد من مستوى السكر فى الدم ويؤدى إلى فقدان الطاقة.
>2.المكسرات: تناول الكثير منها يؤدى إلى عسر الهضم، وهذا بدوره يجعل الشخص متعبا، لأن المكسرات تحتوى على نسبة عالية من .
>3.الزبادى بالنكهات: يحتوى على نسبة كبيرة من السكر والدهون والتى يمكن أن تزيد من ضغط الدم وتقلل من مستوى الطاقة.
>4.رقائق البطاطس المصنعة: غنية جدا بالنشا والذى يجعلك تشعر بالتعب والكسل فى كل وقت.
>5.القهوة: شرب الكثير من القهوة يجعل الشخص يشعر بالنشاط المفرط ثم بعد ذلك يكون هادئا للغاية ويفقد الطاقة.
>6.الوجبات الخفيفة الغنية بالسكر: تجعل الشخص يشعر بالتعب وفقدان الطاقة.
>7.النبيذ الأحمر: استهلاكه بكميات كبيرة يمكن أن يجعلك تشعر بالجفاف، مما يسبب الشعور بالتعب والدوخة.

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