جاميرو: أتليتكو مدريد كان فرصتي الأخيرة.. وهذا سبب رفض برشلونة

(إفي): أكد المهاجم الفرنسي كيفن جاميرو (29 عاما) أن أتليتكو مدريد كان ربما "فرصته الأخيرة للانضمام لناد كبير" وهو في عمره هذا.

وفي مقابلة نشرتها يوم الجمعة صحيفة (ليكيب) قال جاميرو الذي انضم لأتليتكو قادما من إشبيلية وتم تقديمه في 31 يوليو الماضي، إن النادي قدم له "عرضا جيدا للغاية" ووجد فيه لاعبا قادرا على الدفاع والهجوم، فضلا عن القدرة على الاندماج في الفريق.

وأضاف أن الانضمام لصفوف "الروخيبلانكوس" كان اختيارا رياضيا، قائلا: "كنت أعرف أنه لو ذهبت إلى برشلونة سأكون مهاجما رابعا ولم أكن لألعب الكثير من الدقائق".

وأشار جاميرو إلى أنه من الشرف له ولأسرته أن يكون في أتليتكو مدريد، مبرزا أن هدفه منذ الصغر كان "الذهاب إلى أبعد ما يمكن".

وعن اللعب في إسبانيا، قال جاميرو الذي سجل 67 هدفا في 138 مباراة رسمية خاضها مع إشبيلية خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، إن المهاجم في إسبانيا تقع عليه مسؤولية دفاعية أكبر من اللعب في فرنسا.

وأوضح "يعتقد أن اللعب في إسبانيا يعتمد فقط على الاستحواذ على الكرة ولكن الأمر ليس هكذا، هناك الكثير من الضغط ويتم التراجع للدفاع كثيرا".