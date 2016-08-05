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مورينيو ردا على فينجر وكلوب: ما حدث غير أخلاقي

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مورينيو ردا على فينجر وكلوب: ما حدث غير أخلاقي مورينيو ردا على فينجر وكلوب: ما حدث غير أخلاقي

رد جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد على آرسين فينجر ويورجن كلوب مدربا أرسنال وليفربول ووصف تعليقهما على فريقه بالـ"غير أخلاقي".

وانتقد فينجر يونايتد بسبب رغبته في ضم بول بوجبا لاعب خط وسط يوفنتوس مقابل 100 مليون جنيه إسترليني ووصف الأمر بالجنون الكلي.

فيما أكد يورجن كلوب أنه لن يعمل مجددا في كرة القدم طالما أن اللاعبين ستكون بتلك الطريقة فيما بعد.

وتحدث مورينيو في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الجمعة استعدادا لملاقاة ليستر سيتي يوم الأحد في كأس الدرع الخيرية قائلا:"أنا لا أتحدث عن الأندية الأخرى أو لاعبيها، لكن هناك بعض المدربون يتحدثون عن فريقي ولاعبيه".

وأردف"أنا واقعي للغاية، الأمر الوحيد الذي يشغل بالي هو ما يحدث في منزلي وليس في منزل جيراني".

وأكمل المدرب الملقب بالاستثنائي"لقد سمعت بأن هناك مدربين من الدوري الإنجليزي يتحدثون عنا وما حدث غير أخلاقي، عندما أقوم بذلك الأمر حينها يستطيعون ما يرغبون فيه".

وأكمل"نحن نتخذ القرارات ونضم اللاعبين، قمنا بجلب 4 وليس 10، وكل من جاء إلينا هو من مستوى يونايتد وسيحسن الفريق كثيرا".

وأتم"الآخرون هذه هي مشكلتهم، عليهم فعل ما يرغبون فيه".

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