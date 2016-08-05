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انستقرام الأسبوع: 100 طبقة من الماسكرا وأحمر الشفاه وأكثر...

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الجمعة 05-08-2016 16:02

تعدّدت الصيحات الجمالية التي تنتشر على انستقرام. ولكن الغرابة اكتملت في ابتكار المئة طبقة من المكياج.

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بعد أن سبق ونشرنا موضوع أظافر الجبل التي تعتمد على تطبيق أكثر من مئة طبقة من الطلاء لتشكيل جبل على الظفر، ها هي صور المئة رمش تغزو صفحات انستقرم أو الاكتفاء بمئة طبقة من الماسكرا التي تحوّل الرموش إلى شعيرات سميكة، بالإضافة إلى تطبيق 100 طبقة من أحمر الشفاه باختلاف ألوانه لتصبح الشفاه أكبر. ولكريم الأساس دور في لعبة المئة طبقة، حيث يُصبح الوجه مطليّاً كاللوحة الفنية.
اخترنا موضة مكياج الجبل كانستقرام الأسبوع نظراً إلى انتشاره بكثافة وتداوله عل كلّ بلوغرات الجمال. ولكننا نجد أنّ هذه الطرق مقزّزة ومبتذلة، ولا تعتبر سوى هدر لمستحضرات التجميل، وليس لها أيّ صلة بالجمال والجاذبية، فلا ننصحك بتجربتها أبداً.

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سيدتي