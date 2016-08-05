سوء النوايا يرغم إليسا على الصمت وهذا ما حصل في حفلها في "أعياد بيروت"

قررت الفنانة إليسا ضمن مهرجانات أعياد بيروت أن تغني وترقص لا أن تتكلم.

كانت تعرف أن بين الحضور من سيأخذ كلامها بنية سيئة وقد يحوّره، ويبدو أنها تعلمت من تجاربها في هذا الخصوص، ففضلّت أن تغني فقط على المسرح.

وبعد أن عبّرت إليسا عن اشتياقها لجمهورها ولمسرح أعياد بيروت، مازحت الحضور بقولها "هذه المرة لن ينتظرني أحداً على أي كلمة أقولها، لأنني لن أتكلم بشيء، فقط أريد أن نقضي أوقاتاً جميلة ويكون ختام أعياد بيروت مسكاً بوجودي طبعاً".

وبعد انتهاء الحفل فتحت إليسا قلبها لـ"سيدتي نت" في دردشة سريعة معها حيث قالت إنّ مهرجان أعياد بيروت باتت مشاركتها فيه محطة سنوية، كونه من ضمن أهم المهرجانات التي تقدم على صعيد لبنان، ولديها اصرار على أن يكون لها مشاركة فيه لأنه المهرجان الوحيد الذي يقام في العاصمة بيروت". وأضافت "مهرجان أعياد بيروت يعني لي الكثير ووجود أشخاص من لبنان والعالم العربي أعتز به جداً لأنهم أتوا لمشاهدتي".

وعن سبب تقديمها للكثير من الأغاني من أرشيف عمالقة الفن على حساب أرشيفها، أوضحت إليسا لـ"سيدتي نت" أن "ليس هناك من سبب معين، وكل ما في الأمر أنني كنت قد قمت بتجهيز "ريبورتوار" لي مثل "يا مرايتي، وحالة حب" ولكن عندما شاهدت تفاعل الناس ولمست حماسهم، فضلت أن أقدم أغان تبقيهم منسجمين مع جو الحفل العام".

وبعد صدور أغنيتها قبل أيام بعنوان "ملكة الإحساس" كشفت إليسا أن "الألبوم بات جاهزاً وأشرف على النهاية وسيكون في الأسواق في عيد الأضحى في 9 ديسمبر" .

وبالعودة إلى الحفل، كان كل شيء يبشر بأنه حفل مميز وجهّز له بشكل مختلف عن باقي الحفلات في المهرجان لناحية "الغرافيك" الذي تمّ عرضه كخلفية خلال غناء إليسا.

كما عرض وللمرّة الأولى قبل صعود إليسا إلى المسرح، فيديو مصوّر من كواليس تسجيل أغنية "سهرنا يا ليل" التي تلاقي أصداءً إيجابية في العالم العربي.

ومن بعدها افتتحت إليسا حفلها بأغنية "احكيلي عن بلدي" للسيدة فيروز، كما غنّت "موطني" وعادت إلى بداية مشوارها الفني وأدت أول أغنية لها "بدي دوب" وغيرها الكثير من أغان للراحلة وردة وعبد الحليم وغيرهم.

ورغم أن اليسا مقلة في الادلاء بأية تصريحات إلى وسائل الإعلام، إلا أن المفاجأة كانت في الإيجابية التي تعاملت فيها اليسا مع الصحافة، فأدلت بتصريحات مقتضبة، رغم أنها على المسرح أوحت بأنها ستلتزم الصمت.

وفي الكواليس، كانت الفنانة تلتقط الصور مع كل من حضر لاسيما الفانز الذين اتوا من الخارج بغية الحصول على صورة معها.

ورغم الحر الشديد كانت إليسا مرحة، تخلت عن جمودها على المسرح فرقصت كما لم ترقص من قبل.

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