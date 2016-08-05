"السلطانة كوسيم" ترغم فرح زينب عبدالله على إنقاص وزنها

أكّد مقرّبون من تيمور ساوجي منتج المسلسل التاريخي "السلطانة كوسيم"، خبر إنضمام الممثلة التركية العراقية الأصل فرح زينب عبدالله الشهيرة بإيلين في مسلسل "على مر الزمان"، إلى طاقم الموسم الثاني منه بدور السلطانة عائشة زوجة السلطان مراد الرابع إبن السلطانة كوسيم.

وكان المقرّر أن يلعب الممثل أنجين أكيوريك الدور إلا أنه بعد اعتذاره عنه ذهب إلى الممثل متين أكدولجر الصاعد بقوة بعد مشاركته مع شاتاي أولوسوي وساريناي ساريكايا في مسلسل "مد جزر".

ومن المتوقع أيضاً إنضمام إيجي أوسلو بطلة سلسلة " ورد وشوك" لأربعة مواسم، وزميلها في المسلسل نفسه يافوز بنغول الشهير بفرات إلى الطاقم.

وكان مسلسل "ليث ونورا" مع كيفانش تاتليتوغ آخر مسلسل لفرح زينب عبدالله عام 2014.

وقد قامت فرح بتخفيض وزنها عبر برنامج غذائي ورياضي 6 كيلوغرامات، استعداداً لتصوير دورها بشخصية السلطانة عائشة في شهر أيلول المقبل.

وتمضي فرح حالياً إجازتها الصيفية مع حبيبها المصور والمخرج جوخان ترياكي في مدينة بودروم، قبل دخولها أجواء التصوير اليومية الشاقة.

ويتوقع صناع "السلطانة كوسيم" أن يحقق الموسم الثاني نجاحاً أكبر من الموسم الأول في الرايتنغ مع مجموعة أبطاله الجديدة التي اختيرت بدقة كبيرة.

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