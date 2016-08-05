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تكريم مغربي للفنانة ياسمين عبد العزيز عن "أبو شنب"

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الجمعة 05-08-2016 14:40

تلقت الفنانة المصرية الشابة ياسمين عبد العزيز دعوة رسمية لتكريمها ضمن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم القصير والشريط الوثائقي في الدار البيضاء، في دورته الحادية عشرة والتي تقام في الفترة من 1 حتى 5 نوفمبر المقبل، عن دورها بفيلم عيد الفطر "أبو شنب".
حيثيات التكريم وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن إدارة المهرجان هي اعتناء ياسمين بسينما الطفل والمرأة ومناقشتها القضايا والهموم التي تخص الأسرة المصرية والعربية في إطار كوميدي.
يشار أن التكريم يأتي ضمن عادة سنوية بتقديم احد نجوم الدراما المصرية، وسبق توجيه الدعوة العام الماضي للنجمة غادة عبد الرازق والفنان مصطفى شعبان، كما كرم المهرجان سابقاً الفنانة سمية الخشاب، و النجم يوسف شعبان و النجمة المصرية نادية الجندي.

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سيدتي