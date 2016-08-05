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الجمهور الجزائري لـ :سعد لمجرد: أنت "معلم" في السرقة

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الجمهور الجزائري لـ :سعد لمجرد: أنت "معلم" في السرقة الجمهور الجزائري لـ :سعد لمجرد: أنت "معلم" في السرقة

الجمعة 05-08-2016 14:46

بيروت_ سيدتي نت

تلاحق الفنان المغربي سعد لمجرد، تهمة سرقة الأغاني، وهذه هي المرة الثالثة التي يواجه فيها هذه التهمة، مع أن رصيده الفني من الأغنيات لم يتجاوز الأربع أغنيات.
فبعد أن غنى لمجرد أغنية "الشمعة" في مهرجانيّ "جرش" و"أعياد بيروت"، وأشار إلى أنها عبارة عن مزيج بين الموسيقى المغربية والإسبانية، شن نشطاء جزائريون حملة عليه على مواقع التواصل الإجتماعي، واتهموه بسرقتها مؤكدين أنها من الاعمال الخالدة للفنان الجزائري الراحل كمال مسعودي.
هذه الحملة إستدعت إطلالة من لمجرد على مواقع التواصل الإجتماعي والتوضيح: "أغنية "الشمعة" من الخالدات للفنان الجزائري الراحل كمال المسعودي، أغنيها في كل حفلاتي لأنني اعشقها تحية لمغربنا العربي".
ولكن تبرير وتوضيح لمجرد لم يرض الجمهور الجزائري خصوصاً أنه أخذ الكثير من الوقت لتوضيح القضية.
ويبدو أن سعد لمجرد بات موصوفاًً بسرقة الأغنيات الجزائرية ونسبها اليه، فعند طرحه قبل عدة أيام طرح أغنية "انا مش ساهل"، التي حققت نجاحاً كبيراً، تبين ان لحنها مسروق من أغنية للفنان الجزائري الراحل الشاب حسني، وقبلها إتهمه الفنان الجزائري نوري بسرقة لحن أغنية "إنتي باغية واحد" من أغنية "ما بقات عشرة" لشيخ الغناء الشعبي الجزائري محمد العنقي.
يشار الى أن سعد لمجرد سيطرح أغنية "غلطانة"خلال الأيام المقبلة فهل ننتظر منه لحناً جديداً مسروقاً؟

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سيدتي