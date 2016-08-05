الشاب خالد يدافع عن الطبيعة في المغرب

وافق فنان الراي الجزائري الشاب خالد رسمياً على إحياء حفل فني على مسرح المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية (ثويزا)، الذي سيقام في الفترة بين 11 و 14 من أغسطس الجاري تحت شعار "دفاعاً عن الطبيعة" في مدينة طنجة (شمال المغرب).

كما تتضمّن فقرات النسخة الثانية من هذا المهرجان حفلاً للفنانة المغربية المعروفة لطيفة رأفت.

وقد ذكر بيان تم تعميمه على وسائل الإعلام من إدارة المهرجان أنّ اختيار موضوع البيئة كشعار للدورة يأتي انسجاماً مع الدينامية الوطنية التي تعرفها قضايا المناخ والبيئة، التي ستتوج بتنظيم المؤتمر العالمي حول المناخ في مدينة مراكش في شهر نوفمبر المقبل"، مشيراً إلى أن المهرجان سيشكل فرصة لـ "إثارة الانتباه إلى المخاطر التي أصبحت تهدد كوكب الأرض والمحيط البيئي جراء الاستنزاف المفرط للرصيد الطبيعي والاستغلال العشوائي للثروات الطبيعية".