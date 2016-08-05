يوم أسود يرغم عبدالله بوشهري على إنقاص وزنه 10 كيلوغرامات

الرياض – عماد الحكمي

بعد نجاحه في مسلسل "بين قلبين " الذي حظي بردود فعل مشجّعة، يخوض الفنان عبدالله بوشهري تحدّي مع إنقاص وزنه 10 كيلوجرام بطلب من مؤلف مسلسل "اليوم الأسود" فهد العليوه استعداداً لتصوير العمل مطلع شهر ديسمبر القادم.

وقد أكد الفنان عبدالله بو شهري على أهمية استمرار حضوره القوي عبر الأعمال الكويتية قائلاً" الردود الإيجابية التي حصدتها من الأعمال التي شاركت فيها جعلتني أقف في تحد مع نفسي لتقديم الأفضل وهذا ما سعيت من أجله بعد أن طلب مني إنقاص وزني لتصوير عملنا القادم ".

وعن رأيه بمسلسل "بين قلبين" قال:" العمل تميّز بكونه عاطفياً، وبعد الله يعود نجاح العمل الى من وقفوا خلف الكواليس بداية من الكاتبة علياء الكاظمي وإخراج سائد الهواري وإنتاج صباح بكتشر".

يشار أن مسلسل "اليوم الأسود" يتحدث عن العديد من القضايا التي تهمّ المجتمع الكويتي، أبرزها مناقشة علاقة الأم بابنتها وتوضيح مدى قوتها وضعفها، وكيف تؤثر تلك العلاقة على حياة الابنة، كذلك قضية حديثي النعمة وكيفية تعاملهم مع الخيرات التي جاءتهم من دون مجهود، وأيضاً قضية زواج الكويتي من أجنبية مع تسليط الضوء على المشاكل والعراقيل التي قد تواجه مثل تلك الزيجات، بالإضافة إلى قضية الزواج التقليدي وأيضاً التفاؤل والتشاؤم في الحياة عموماً.

يذكر أن العمل من بطولة الفنانين حسن البلام، إلهام الفضالة، شجون الهاجري، عبدالله بو شهري، صمود، محمود بو شهري والعديد من نجوم الدراما الكويتية ومن سيناريو وحوار فهد العليوه، إخراج محمد دحام الشمري.