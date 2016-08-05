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بالفيديو: سيلين ديون تتحول إلى شير.. ريهانا ومايكل جاكسون

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الجمعة 05-08-2016 16:31

استضاف الإعلامي جيمي فالون Jimmy Fallon النجمة العالمية سيلين ديون Céline Dion في برنامج "the tonight show"، لتشاركه فقرة كوميدية يعمل الاثنان في أثنائها على تقليد الفنانين.
وبالفعل، نجحت النجمة البالغة من العمر 48 عاماً في تقليد مجموعة من الفنانين بطريقة محترفة لاقت إعجاب الجمهور، من بينهم شير وريهانا ومايكل جاكسون.
وأثناء تقليدها طريقة رقص ريهانا، طلب منها فالون أن تتوقف، لأن برنامجه يشاهده الأطفال، إذ إنّها حاولت جاهدة تقليد حركة جسد ريهانا في الرقص.
وقد أظهر الفيديو أنّ النجمة بدأت حقاً تتخطّى وفاة زوجها وتعيش حياتها المهنيّة بشكل طبيعي.
يُذكر أنّ النجمة العالمية سيلين ديون Celine Dion قرّرت مؤخراً أن تضع وشماً على جسدها لتخليد ذكرى زوجها الراحل؛ وذلك برسم صورته على جسدها.
وسيكون ذلك أول وشم تضعه النجمة في حياتها، إذ إنها كانت تعارض دائماً تشويه مظهر البشرة بهذه الأساليب.

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سيدتي

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