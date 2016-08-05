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حركة «حسم» تتبنى محاولة اغتيال علي جمعة

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حركة «حسم» تتبنى محاولة اغتيال علي جمعة حركة «حسم» تتبنى محاولة اغتيال علي جمعة

علي جمعة

تبنت حركة إرهابية تدعى “حسم”، محاولة اغتيال مفتي السابق الدكتور علي جمعة أمام منزه بمنطفة غرب سوميد بأكتوبر أثناء ذهابه إلى صلاة الجمعة.

وأصدرت الحركة، بيانًا منذ قليل عبر حسابات تابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم خلاله مسئوليتها عن الحادث الذي نتج عنه إصابة أحد حراس الدكتور علي جمعة بجروح طفيفة في قدمه.

وتعرض الدكتور علي جمعة، ظهر اليوم، لمحاولة فاشلة لاغتياله في أثناء دخوله مسجد فاضل في منطقة غرب سوميد بمدينة 6 أكتوبر، بإطلاق مجهولين النار عليه ولاذوا بالفرار.

يذكر أن أعلنت حركة “حركة سواعد مصر – حسم” مسئوليتها عن عملية استهداف الشهيد الرائد محمود عبد الحميد رئيس مباحث مركز شرطة طامية وإصابة 2 من مرافقيه في 17 يوليو الماضي.

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