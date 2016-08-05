الأهالى يحتفلون بمرور عام على افتتاح قناة السويس الجديدة بـ"القائد إبراهيم"

احتفل متظاهرو القائد إبراهيم اليوم فى ساحة مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية بذكرى مرور عام على افتتاح قناة السويس الجديدة.

ورفع المتظاهرون لافتات التهنئة التى تحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى وكتبوا عليها "جيش.. شرطة.. شعب .. يد واحدة على أرض مصر"، كما رفعوا لافتة عليها صور زعماء مصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات والزعيم جمال عبد الناصر والرئيس عبد الفتاح السيسى، وكتبوا عليها "لحظات ميلاد حلم مقاتل مصرى"، وردد بعضهم هتافات "بنحبك يا ريس.. خطابك كان كويس"، و"لا..لا.. للإرهاب.. مصر هتقضى على الإرهاب" و"تحيا مصر"، و"يحيا الجيش المصرى والشرطة وكل شهيد" و"تحيا الأمة العربية".

من جانبه قال محمد عبد المقصود أحد المتظاهرين أنهم سوف ينظمون احتفالية عصر غدٍ بساحة مسجد القائد إبراهيم استكمالاً للاحتفال بعيد افتتاح قناة السويس، وسوف يتم إذاعة الأغانى الوطنية ورفع العلم المصرى.

جاء ذلك خلال تظاهرة نظمها المتظاهرون ظهر اليوم بساحة مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، وذلك احتفالاً بعيد افتتاح قناة السويس الجديدة، ورفعوا لافتات التهنئة بمناسبة عيد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة تحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى وكتبوا عليها "جيش.. شرطة.. شعب.. يد واحدة على أرض مصر".



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أحد متظاهرى القائد إبراهيم يرفع لافتة "قناة السويس حكاية شعب"



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أحد متظاهري القائد إبراهيم يرفع لافتة "ذكرى افتتاح قناة السويس"



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أحد متظاهري القائد إبراهيم يرفع لافتة "عظيمة يا مصر.. يا أرض النعم"



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أحد متظاهري القائد إبراهيم يرفع لافتة "تحيا مصر"



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أحد متظاهرى القائد إبراهيم يرفع لافتة "تحيا مصر.. مصر حتفضل حرة أبية"



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متظاهرو القائد إبراهيم يهتفون: "تحيا مصر".. ويرفعون علم مصر



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إحدى متظاهرات القائد إبراهيم ترفع علم مصر.. وتهتف: تحيا مصر



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أحد متظاهرى القائد إبراهيم يرفعون لافتات "ذكرى افتتاح قناة السويس"



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متظاهرو القائد إبراهيم يهتفون: "تحيا مصر".. ويرفعون علم مصر



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أحد متظاهري القائد إبراهيم يرفع لافتة "من الإسكندرية تحيا مصر"



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أحد متظاهري القائد إبراهيم يرفع لافتة "تهنئة خالصة إلى شعب مصر بالذكرى الأول لافتتاح قناة السويس"



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علم مصر يرفرف فى سماء الإسكندرية احتفالاً بذكرى افتتاح قناة السويس



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أحد متظاهري القائد إبراهيم يرفع لافتة "تحيا مصر.. مصر حتفضل حرة أبية"



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متظاهرو القائد إبراهيم يهتفون: "تحيا مصر".. ويرفعون علم مصر



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أحد متظاهرى القائد إبراهيم يرفع علم مصر