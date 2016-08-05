التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال مفتي الجمهورية السابق علي جمعة

نجا الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق، من محاولة إطلاق نار أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة بمدينة 6 أكتوبر، وأسفر الحادث عن إصابة الحارس الخاص، بمفتى الجمهورية الأسبق، بجروح طفيفة فى قدمه بعد أن أطلق مجهولون وابلا من الرصاص عليهما.

وأصر الدكتور على جمعة على الذهاب لإلقاء الخطبة، وإقامة الصلاة فى مسجد فاضل.

علي جمعة بعد نجاته من الاغتيال: «لو مات على جمعة فهناك ملايين مثله سيدافعون عن الحق”

وفي أول تعليق له بعد نجاته من محاولة اغتيال منذ قليل، أكد الدكتور على جمعة، أنه إذا مات فهناك ألالاف بل الملايين من علماء الأمة الذين يدافعون عن الحق.

وأوضح جمعة، خلال مداخلة هاتفية مع التليفزيون المصري، الجمعة، أن هذه المحاولات هى نهاية الجماعات الإرهابية التى تريد فسادا فى الأرض ولا تريد أن تستمع إلى النصيحة.

وأضاف : “عليهم أن يتوقفوا عن الكذب والافتراء والفساد الذى ينفذونه فى مصر من كل اتجاه”، مستطردًا: “الأزهر ومؤسساته محمية والفاسد فقط هو من يشذ عن القاعدة”.

واستكمل مفتى الجمهورية السابٌق، حديثه قائلا: “الله ناصرنا والآجال بيد الله ولا تتقدم نفس فى لقائها مع ربها ولا تتأخر”.

على جمعة لـ”السيسي”: “محاولة اغتيالي تدل أنك على حق”

ووجه الشيخ على جمعه، مفتى الديار المصرية الاسبق،كلمه الى الرئيس السيسي بان يسير في طريقه و يستمر، مؤكدا” ما حدث معى من محاولة اغتيالى يدل انك على حق”.

وأضاف “جمعة”، في مداخلة هاتفية على التليفزيون المصري بعد نجاته من محاولة اغتياله في مسجد بمدينة اكتوبر،على الشعب المصري ان يفرح والا تنسيهم الفرحة اننا فقدنا علما جليلا الدكتور احمد زويل، ممن غيروا النموذج المعرفي للحضاره التى عرفها الانسان.

الداخلية: جهود مكثفة لضبط مرتكبي محاولة اغتيال علي جمعة

وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى، أنه بتاريخ اليوم الجمعة وأثناء خروج الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق من منزله بمنطقة 6 أكتوبر مترجلاً للتوجه إلى “مسجد فاضل” القريب من محل إقامته لإلقاء خطبة صلاة الجمعة، قام مجهولون كانوا يختبئون بإحدى الحدائق بخط سيره بإطلاق النار تجاه فضيلته، إلا أن القوة المرافقة له والمكلفة بتأمينه بادلتهم إطلاق النيران مما دفعهم للفرار.

وأضاف مسئول مركز الإعلام الأمني، في بيان اليوم: “لم يصب فضيلة المفتى من جراء الحادث الآثم، وقد أسفر إطلاق النيران عن إصابة طفيفة بقدم أحد أفراد القوة المكلفة بالتأمين، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبى الواقعة.

مكتب علي جمعة يكشف ملابسات محاولة اغتياله بأكتوبر

وقال بيان صادر عن مكتب علي جمعة: “على عادة الخوارج كلاب أهل النار وحبهم للعيش في الدماء حاول شرذمة من الفئات الضالة الاعتداء على فضيلة د. علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية السابق عند باب المسجد وهو في طريقه لأداء صلاة الجمعة ولكن عناية الله عز وجل حفظت الشيخ من كل مكروه وسوء”.

وأضاف البيان: “أننا قد تعودنا من كلاب النار مثل هذه الاحداث الصبيانية والحمد لله لم تمنعنا تلك الخزعبلات من تعطيل شعيرة الجمعة فخطبنا الجمعة وأقمنا الصلاة لأن منهجنا عمارة المسجد وعمارة الكون وليس خراب الدنيا والأخرة وعقيدتنا التعمير لا التكفير والتدمير، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون”.

وزير الأوقاف: «الإخوان» وراء تدبير محاولة اغتيال على جمعة

واتهم الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، جماعة الإخوان الإرهابية بتدبير حادث الاغتيال بحق الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق خلال توجه لأداء صلاة الجمعة بأحد المساجد بمدينة 6 أكتوبر.

وقال جمعة في تصريحاتٍ تلفزيونية للتليفزيون المصري، الجمعة، :”حادث اغتيال الشيخ على جمعة يستهدف مصر كلها بعلمائها ومشايخها وشعبها”، مشيرًا إلى أنَّ ذلك لا يزيد الشعب المصري إلا صلابة وقوة.

وتابع:” الوجه القبيح الذي يكشف جماعة الإخوان الإرهابية يبين أنها لا تلتزم بحرمة دين أو خلق”.

الأزهر يستنكر محاولة اغتيال “جمعة”

من جانبه، استنكر الأزهر الشريف بشدة، الجمعة، محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، جراء إطلاق مجهولين النار عليه أمام أحد المساجد بمدينة 6 أكتوبر.

وأجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا بالدكتور على جمعة منذ قليل للاطمئنان على سلامة فضيلته من محاولة الاغتيال الفاشلة.

واستنكر شيخ الأزهر الشريف بشدة هذا الحادث الإجرامي، مؤكدًا أنه يحمد الله عز وجل على سلامة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها ورجال أمنها وعلمائها من كل مكروه وسوء.

النيابة تنتقل لمعاينة مكان إطلاق الرصاص على “جمعة”

وانتقلت نيابة الأحداث الطارئة برئاسة المستشار محمد الطماوي إلى مكان إطلاق النار على مفتي الديار المصرية الأسبق، على جمعة، للمعاينة.

ومن المقرر أن تتوجه النيابة إلى مستشفي الشيخ زايد لسماع أقوال حارس علي جمعة الشخصي، الذي أصيب جراء الحادث.