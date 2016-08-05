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«ساويرس» لـ«علي جمعة» بعد نجاته: «بقيت لمصر منارة للاستنارة والعقلانية»

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«ساويرس» لـ«علي جمعة» بعد نجاته: «بقيت لمصر منارة للاستنارة والعقلانية» «ساويرس» لـ«علي جمعة» بعد نجاته: «بقيت لمصر منارة للاستنارة والعقلانية»

نجيب ساويرس -أرشيفية-

أدان رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس ، محاولة الاغتيال الفاشلة لمفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة، اليوم الجمعة، واصفًا إياه بـ«منارة الاستنارة والعقلانية بمصر».

ووجه ساويرس – في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” – رسالة إلى علي جمعة، قائلا : “الشيخ علي جمعة.. حمد الله على سلامتك وبقيت لنا ولمصر منارة للاستنارة والعقلانية، نحمد الله ونشكره على نجاتك من قوى الغدر والإرهاب!”.

وتعرض الدكتور علي جمعة، ظهر اليوم، لمحاولة فاشلة لاغتياله في أثناء دخوله مسجد فاضل في منطقة غرب سوميد بمدينة 6 أكتوبر، بإطلاق مجهولين النار عليه ولاذوا بالفرار.

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